بالأدلة والشهادات .. “رايتس ووتش” تكشف تفاصيل “مذبحة” الخلاني والسنك

2019/12/17 | 00:08 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأثنين، تفاصيل “مذبحة” ساحة الخلاني ومرآب السنك والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين، مؤكدة وجود أدلة قوية على توكيل السلطات العراقية جهات أخرى للقيام بالعمل “القذر” نيابة عنها، داعية الولايات المتحدة وبريطانيا وإيران إنهاء الدعم عن العراق.وقالت المنظمة في بيان اطلعت عليه /SNG/، إن ...

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