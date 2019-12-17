نجم من نجوم آسيا 2007 يعتزل كرة القدم

2019/12/17 | 00:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علق نجم منتخبنا الوطني السابق وأحد نجوم كأس آسيا 2007 علي حسين رحيمة، حذاءه معتزلاً كرة القدم.

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