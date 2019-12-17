برشلونة يغير تقاليده قبل الكلاسيكو

2019/12/17 | 00:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بات من المحتمل أن يجمع أحد الفنادق القريبة من ملعب الكامب نو، برشلونة وريال مدريد قبيل مواجهتهما في كلاسيكو الأرض يوم الأربعاء المقبل، وذلك للحفاظ على سلامة الفريقين إزاء المطالبات الواسعة للاحتجاج في محيط الملعب بالتزامن مع موعد اللقاء.

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