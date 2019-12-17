بالصور: بعد ساعات من جس النبض.. رفض واسع لرائد جوحي رغم محاولته النزول شبه متخفيًا

2019/12/17 | 00:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، صور للافتات رافضة لترشيح القاضي رائد جوحي، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وتضمنت اللافتات الموزعة في أماكن مختلفة، في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، عبارة “رائد جوحي مرفوض من قبل الشعب” وذلك على خلفية ما كشفته مصادر مطلعة عن ترشيحه من قبل المتظاهرين حسب ما قالت.وفي […]

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