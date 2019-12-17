موليدية الجزائري يقصي الجوية العراقي من الاندية العربية بركلات الترجيح

2019/12/17 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابة

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه حدث ما كان يتوقعه باللعب في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل إجراء قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأجريت قرعة الدور ثمن النهائي أو دور الـ 16 من مسابقة دوري أ

بغداد اليوم - متابة

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية بشكل عام والإسبانية بشكل خاص، مباراة برشلونة القادمة والتي ستجمعه مع ريال مدريد في كلاسيكو كرة القدم الذي دائمًا ما يشهد الكثير من الاحداث والأهداف والإثارة.

وستجمع المباراة القادمة لبرشلون

بغداد اليوم- بغداد

تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين (16 كانون الأول 2019)، إشعارا من نظيره المغربي يفيد بامكانية تسجيل اللاعب لؤي العاني ضمن توليفة المنتخب الاولمبي الذي تنتظره مشاركة مهمة تتمثل بنهائيات اسيا التي ستقام في تايلند في الثامن

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