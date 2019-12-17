ارتفاع أسعار الذهب بعد خسائر مبكرة

2019/12/17 | 00:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عواصم/ رويترز

عوضت أسعار الذهب خسائرها المبكرة وارتفعت يوم امس الاثنين في ظل ضعف الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق"المرحلة الأولى" التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1477.73 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش.



وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1482.10 دولارا.

وكانت مكاسب الذهب محدودة إذ ارتفعت الأسهم بعدما أعلن أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق تجارة مبدئي وعلقا جزءا من الرسوم على السلع كان من المقرر أن تُفرض يوم الأحد.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسة، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات

الأخرى.

وارتفع الذهب 15 بالمئة منذ بداية العام نتيجة حرب الرسوم الجمركية التي دامت لشهور وتأثيرها في الاقتصاد العالمي.

وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1944.03 دولارا للأوقية، وكان المعدن المستخدم في السيارات قد سجل مستويات قياسية عند 1979.95 دولارا في الجلسة السابقة بسبب المخاوف بشأن الإمدادات.

وزادت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.05 دولارا للأوقية بينما صعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 932.62 دولارا.

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