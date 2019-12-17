المغرب .. انتشال 7 جثث لمهاجرين سريين من جنوب الصحراء الافريقية

2019/12/17 | 00:33 - المصدر: العهد نيوز

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انتشلت عناصر من البحرية الملكية في المغرب، امس الإثنين، 7 جثت تعود لمهاجرين سريين من جنوب الصحراء الأفريقية، بعدما انقلب القارب الذي

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