2019/12/17 | 00:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - واسط

قررت محافظة واسط، اليوم الإثنين، تفعيل خلية الأزمة المدنية المركزية الخاصة بمعالجة مخاطر الفيضانات والسيول والأمطار والمشكلة سابقا برئاسة المحافظ وعضوية الدوائر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تعلن تفعيل خلية الأزمة المدنية المركزية الخاصة بمعالجة مخاطر الفيضانات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط تعلن تفعيل خلية الأزمة المدنية المركزية الخاصة بمعالجة مخاطر الفيضانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).