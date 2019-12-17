مولودية الجزائر ينهي مشوار الجوية بركلات الحظ الترجيحية

2019/12/17 | 00:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تأهل فريق مولودية الجزائر إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، بعد تفوقه على حساب ضيفه القوة الجوية بركلات الترجيح {4-2}.

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