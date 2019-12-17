اتحاد الكرة لرحيمة بعد اعتزاله: كنت مثالا للاعب المتلزم

2019/12/17 | 00:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

‌‎قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بالشكر الى اللاعب الدولي علي حسين رحيمة على ما قدمه في مسيرته الكروية بعد اعلان اعتزاله.

وذكر الاتحاد في بيانه "كنت مثالاً للاعب الخلوق والمميز ومليئة بالانجازات والتألق بعد اعلانه اعتزال عالم كرة القدم".

وبين ان "ابواب الاتحاد مفتوحة امام علي رحيمة سواء في العمل الاداري او الفني رفقة زميله والنجم السابق سلام شاكر".

وتابع"سنعمل على اقامة مباراة اعتزالية تليق بهم مع زملاءهم من الجيل الذهبي".

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