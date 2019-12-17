اعلان الى المتقدمين للعمل كمحاضر في تربية ذي قار

2019/12/17 | 00:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت تربية ذي قار، اليوم الاثنين، اعلانا الى المتقدمين للعمل كمحاضر في المحافظة.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، الى "جميع السادة الخريجين المتقدمين للعمل كمحاضر بعنوان (معلم ، مدرس/ معلم جامعي، مرشد) ممن حصل عندهم خطأ في استمارة التقديم الالكترونية، نود ان نعلمكم بان المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار سوف تطرح عليكم قريبا رابط جديد وهو عبارة عن استمارة تصويب للأخطاء التي وردت في استمارتهم الاولى من اجل ضمان قبول استمارتهم".

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