محاولة للتصدي لظاهرة هدر الطعام واسعة الانتشار في السعودية

2019/12/17 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬للتصدي‭ ‬لظاهرة‭ ‬هدر‭ ‬الطعام‭ ‬الواسعة‭ ‬الانتشار‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬قام‭ ‬الشاب‭ ‬السعودي‭ ‬مشعل‭ ‬الخريشي‭ ‬بتصميم‭ ‬أطباق‭ ‬تجعل‭ ‬الوجبات‭ ‬تبدو‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬حجمها‭ ‬الحقيقي‭.‬ وفي‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬توضع‭ ‬أطباق‭ ‬هائلة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬كرمز‭ ‬للضيافة‭ ‬والكرم‭.‬ولكن‭ ‬ينتهي‭ ‬المطاف‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬المهملات‭.‬ويقوم‭ ‬السعوديون‭ ‬في‭ ‬بيوتهم‭ […]

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