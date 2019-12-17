كيف تعرف انّ الدودة الشريطية تعيش في بطنك؟

2019/12/17 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نعرف‭ ‬ان‭ ‬الدودة‭ ‬الشريطية‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬طفيليات‭ ‬معوية‭ ‬تشبه‭ ‬شريط‭ ‬القياس،‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬العيش‭ ‬بمفردها،‭ ‬أي‭ ‬أنها‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬العيش‭ ‬داخل‭ ‬الإنسان‭ ‬أو‭ ‬الحيوان‭ ‬كي‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬ ويجب‭ ‬على‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬الأعراض‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬بها‭ ‬الدودة‭ ‬الشريطية،‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬معالجتها‭ ‬والتخلص‭ ‬منها،‭ ‬كونها‭ […]

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