الدخان يطبق على سيدني بسبب حرائق غير مسبوقة

2019/12/17 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيدني‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬تواجه‭ ‬سيدني‭ ‬حالة‭ ‬طوارىء‭ ‬صحية‭ ‬بسبب‭ ‬الدخان‭ ‬السام‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الحرائق‭ ‬الذي‭ ‬يلف‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬استراليا‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬كما‭ ‬حذرت‭ ‬الاثنين‭ ‬منظمات‭ ‬مهنية‭ ‬لاطباء‭.‬وتشهد‭ ‬استراليا‭ ‬منذ‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬المرتبطة‭ ‬خصوصا‭ ‬بالتغير‭ ‬المناخي‭.‬ ونشرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬منظمة‭ ‬مهنية‭ ‬لاطباء‭ ‬وخصوصا‭ ‬‮«‬المعهد‭ ‬الملكي‭ ‬الاسترالي‭-‬الاسيوي‭ ‬للاطباء‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬25‭ […]

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