العراق يرأس الاجتماع التنسيقي العربي-الأوروبي

2019/12/17 | 01:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة / إسراء خليفة

ترأس العراق بمقر الامانة العامة للجامعة العربية في القاهرة أمس الاثنين، أعمال الاجتماع التنسيقي للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية بشأن الاجتماع المشترك الثامن بين المندوبين الدائمين للجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الاوروبي، وذلك برئاسة مندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد الدليمي.



وأكد السفير الدليمي، ان "الاجتماع مخصص للتنسيق العربي بشأن الاجتماع الثامن بين المندوبين الدائمين للجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الاوروبي والمقرر عقده في بروكسل الشهر المقبل".وأضاف، ان "الاجتماع ناقش التحضيرات اللازمة لهذا الاجتماع وبرنامج عمله، للخروج برؤية عربية واضحة تجاه القضايا والموضوعات المطروحة على الاجتماع الثامن المقبل".من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير خالد الهباس، "أهمية التنسيق والتحضير العربي لهذا الاجتماع المشترك مع الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر احدى الآليات القائمة في إطار الحوار العربي الأوروبي، وهو اجتماع يعقد على مستوى كبار المسؤولين، وأيضا سيعقد على هامشه اجتماع لمجموعات العمل الخاصة بالتعاون الستراتيجي".

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