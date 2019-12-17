مواطنون: سماع دوي انفجار شمال شرق العاصمة بغداد

2019/12/17 | 01:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - خاص

أفاد مواطنون، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار شمال شرقي العاصمة بغداد.

المواطنون ذكروا لـ"العهد نيوز"، إن "دوي انفجار سمع في منطقة الشعب شمال شرقي

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