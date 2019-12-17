اعتقال ناقل جرحى عناصر عصابات

2019/12/17 | 01:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صلاح الدين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على ناقل جرحى عناصر عصابات "داعش" في صلاح الدين.

وذكر بيان للمديرية حصلت عليه "العهد

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