اجتماعات لجنة الدفاع والأمن الأفريقية تبدا فعالياتها

2019/12/17 | 01:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي إنطلقت الإجتماعات التحضيرية لخبراء الإجتماع الثانى عشر للجنة الفنيةالمتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية والتى تستضيفها جمهورية مصرالعربية خلال الفترة من 15- 19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدةبفندق الماسة كابيتال حيث بدأت الإجتماعات بالوقوف دقيقة حداداً على أرواحجنود حفظ السلام وضحايا العنف فى أفريقيا وألقى مدير إدارة السلمبمفوضية الإتحاد الإفريقى […]

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