واشنطن تطالب بغداد بوضع حد لقصف المصالح الأمريكية في العراق

2019/12/17 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭,‬‭- ‬عامر‭ ‬طويريجي حذرت‭ ‬بغداد‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬والفوضى‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تضاعف‭ ‬الهجمات‭ ‬ضد‭ ‬المصالح‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بعدما‭ ‬توعدت‭ ‬واشنطن‭ ‬بـ»رد‭ ‬حاسم‮»‬‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬التي‭ ‬يتسع‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬عبر‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬موالية‭ ‬لها‭.‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬المستقيل‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬مارك‭ ‬إسبر‭ ‬عبر‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ […]

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