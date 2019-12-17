لا يوجد قرار أمريكي بشأن العراق

2019/12/17 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬يكون‭ ‬الدستور‭ ‬أعلى‭ ‬مرجعية‭ ‬قانونية‭ ‬تلجأ‭ ‬اليها‭ ‬المحاكم‭ ‬ومجالس‭ ‬القضاء‭ ‬والقوانين‭ ‬والادارات‭ ‬السياسية‭ ‬والاحزاب‭ ‬والبرلمانات‭ ‬،‭ ‬إلاّ‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬دائماً‭ ‬يقع‭ ‬خلاف‭ ‬حول‭ ‬نص‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬يخص‭ ‬الكتلة‭ ‬الاكبر‭ ‬المخولة‭ ‬تسمية‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬،‭ ‬ويتم‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬انّها‭ ‬تعمل‭ ‬بإمرة‭ […]

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