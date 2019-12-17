2019/12/17 | 01:28 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- احتراق أسماء مختلفة المشارب في سباق الترشيحات بغداد- عبدالحسين غزال تواصلت المشاورات السياسية في بغداد الاثنين للاتفاق هذا الأسبوع على مرشح لرئاسة الحكومة خلفاً لعادل عبد المهدي الذي استقال في أعقاب حركة احتجاجية مطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.
فيما استمرت التسريبات حول المرشحين المحتملين وورد ان اسعد العيداني محافظ البصرة بينهم فيما قالت مصادر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يراهن صالح على ورقته الدستورية في اللحظة الأخيرة؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما استمرت التسريبات حول المرشحين المحتملين وورد ان اسعد العيداني محافظ البصرة بينهم فيما قالت مصادر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يراهن صالح على ورقته الدستورية في اللحظة الأخيرة؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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