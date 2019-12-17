هل‭ ‬يراهن‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬ورقته‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة؟

2019/12/17 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتراق‭ ‬أسماء‭ ‬مختلفة‭ ‬المشارب‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الترشيحات بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬‭ ‬تواصلت‭ ‬المشاورات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الاثنين‭ ‬للاتفاق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬على‭ ‬مرشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬خلفاً‭ ‬لعادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬حركة‭ ‬احتجاجية‭ ‬مطالبة‭ ‬بتغيير‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬الحاكمة‭.‬فيما‭ ‬استمرت‭ ‬التسريبات‭ ‬حول‭ ‬المرشحين‭ ‬المحتملين‭ ‬وورد‭ ‬ان‭ ‬اسعد‭ ‬العيداني‭ ‬محافظ‭ ‬البصرة‭ ‬بينهم‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ […]

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