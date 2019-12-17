جونسون يعطي الاذن بنشر تقريرا برلمانيا بشأن التدخلات الروسية في السياسة البريطانية

2019/12/17 | 01:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بريطانيا

أعطى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، الإذن بنشر تقرير برلماني حول تدخّل روسيا في السياسة البريطانية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء

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