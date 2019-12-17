تناول 3 غرامات من الالياف يومين تساعد على فقدان الوزن

2019/12/17 | 01:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

يمكن لاي شخص إنقاص الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، ولكن خبراء يعتقدون أن إضافة مكملات معينة قد

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