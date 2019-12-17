تقرير خاص لـ”يس عراق”: حملة شبابية في المثنى لدعم المنتوج المحلي

2019/12/17 | 01:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى: يس عراق شهدت محافظة المثنى، تنظيم حملة شبابية لدعم المنتوج المحلي، وذلك في خطوة تأتي ايضاً لدعم ساحات التظاهر.المزيد من التفاصيل في التقرير الخاص بمراسلنا حيدر الحمداني:

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