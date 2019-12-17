سعيد الكحل - بنكيران ورقصة الطائر المذبوح .

2019/12/17 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل في خرْجة من خرجات المخلوع بنكيران عقب تعيين الملك أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لم يراع إلاّ ولا ذمّة ولا التزم بواجب الاحترام والوقار.فبنكيران تطاول على الملك ومسّ بشخصه وأخلّ بالوقار الواجب في حقه حين اتهم أعضاء اللجنة بمعاداة الدين والتشكيك فيه .والاتهام في حد ذاته موجه إلى شخص الملك الذي وافق على بروفايلات الأعضاء وزكى عضويتهم ، وكأن بنكيران يقول إن الملك شريك لأعضاء اللجنة في التهمة......

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