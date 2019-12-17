بالصور.. ضبط شاحنة تنقل الأسلحة والأعتدة من كركوك الى بغداد

2019/12/17 | 02:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - امني

ضبطت قوة أمنية، امس الاثنين، شاحنة تنقل أسلحة وأعتدة من محافظة كركوك الى محافظة بغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، ف بيان حصلت

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