الايطالي انشيلوتي يوافق على تدريب ايفرتون الانكليزي

2019/12/17 | 02:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الثلاثاء، إن "المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، وافق من حيث المبدأ على تدريب فريق إيفرتون الإنجليزي، خلفاً للمدرب

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