العراق.. الحشد يصد هجوما كبيرا لداعش جنوب الموصل

2019/12/17 | 02:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بأن قوة من الحشد الشعبي صدت هجوما كبيرا لـ"داعش" جنوب الموصل....

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