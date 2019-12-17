تعرف على غرائب و أشياء صالحة للأكل غير متوقعة

2019/12/17 | 03:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشر موقع “آف بي.ري” الروسي تقريرا استعرض فيه جملة من الأشياء الغريبة التي يجهل الكثيرون أنها صالحة للأكل.وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، إن الإنسان اخترع قوارير مياه وأكواب قهوة صالحة للأكل، ولكن توجد العديد من المواد الطبيعية التي يمكن أكلها دون أن تسبب أي خطورة على الصحة.لحاء الشجر […]

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