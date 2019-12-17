مدينة أمريكية تقدم 15 ألف دولار للانتقال اليها

2019/12/17 | 03:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت مدينة أمريكية إطلاق مشروع محلي يهدف لجذب السكان من أجل العيش في المدينة وتقديم عرض مغر للإنتقال اليها.حيث أعلنت مدينة توبيكا، عاصمة ولاية كنساس الأمريكية عن تقديمها عرضا من أجل جلب سكان للعيش فيها، حيث بلغ العرض مايقارب الـ15 ألف دولار.أطلقت مجموعات التنمية الاقتصادية في المدينة، برنامجا تجريبيا، في يوم الخميس […]

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