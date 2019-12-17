2019/12/17 | 05:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر نصح أحد الأشخاص جار له بضرورة إجبار زوجته علي ارتداء الحجاب ، وقال له: ذنبها في رقبتك وانت إللي هاتتحاسب يوم القيامة علي ذنوبها ، لم بعترض الشاب علي كلام جاره بل إنه بأدب شديد شكره علي نصيحته وقال له إنه سيحاول معها لعلها توافق ، لكن الرجل اعترض علي تعبير المحاولة وقال للشاب : من حقك أن تجبرها علي ارتداء الحجاب وإن رفضت إضربها زي ما بيقول الاسلام ، فسأله الشاب : ماذا لو رفضت بعد ضربي لها ، فقال له......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد أبو قمر - وردة في شعر الحبيبة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد أبو قمر - وردة في شعر الحبيبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).