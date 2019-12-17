مشعل يسار - حرصاً على الانتفاضة واستقلاليتها

2019/12/17 | 05:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مشعل_يسار الانتفاضة الشعبية في لبنان لن تحقق أهدافها العامة المعلنة قبل ان تنشئ برنامجها وقيادتها النظيفة والمخلصة والواعية التي تحدد على الأقل أهدافا مرحلية ملموسة تطاول مسألة السلطة وقبل أن تنظف صفوفها من أدران السلطة العالقة بها والمتسلقة عليها وهي كل المعارضة السلطوية التي كانت هي السلطة قبل الآن مدى عشرات من السنوات العجاف رغم مظهرها البراق لأنها بنت ازدهارا على الاستدانة والتي تخدم الآن مشروع بقائها ف......

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