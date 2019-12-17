معارضون جزائريون يدعون إلى “مقاومة الديكتاتورية” وأكبر حزب إسلامي يرحب بحذر بالحوار مع تبون

2019/12/17 | 06:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر-(أ ف ب) – الزمان – دعت أحزاب ومنظمات وشخصيات من المعارضة، الاثنين، الجزائريين الى “مقاومة الديكتاتورية” رافضين نتائج الانتخابات الرئاسية التي أدت الى فوز عبد المجيد تبون.وجاء في بيان لهؤلاء المعارضين “إنّ قوى عقد البديل الديموقراطي تدعو الجزائريات والجزائريين إلى الاستمرار في المقاومة السلمية ضد الديكتاتورية عن طريق إحباط جميع محاولات الانقسام” […]

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