كتائب حزب الله تحذر من تولي برهم صالح رئاسة الحكومة المقبلة وتهدد بعدم السكوت🔻

2019/12/17 | 07:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت كتائب حزب الله بيانا جاء فيه: بسم الله الرحمنِ الرحيمِ “وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ” صدق الله العليّ العظيم عندما انطلقت تظاهراتُ شعبنا العراقيّ المطلبيّة كُنّا ندركُ […]

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