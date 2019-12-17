التقرير النهائي للمنظمة الدولية “هيومن رايتس ووتش” حول احداث السنك و ساحة الخلاني :

2019/12/17 | 07:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- – تشير التقديرات إلى سقوط 80 شهيد و137 جريح في ليلة حادثة السنك و الخلاني، ليصل بذلك عدد الشهداء الى511 ؛ وفقا لوزارة الصحة ، بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات […]

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