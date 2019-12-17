نائب عن ائتلاف النصر :الرئيس صالح ينتظر توافق الكتل الشيعية لتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء.

2019/12/17 | 07:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن ائتلاف النصر، رياض التميمي، الإثنين أن الكتل السياسية تتهرب من اعتبار اي منها افراداً وتحالفات ككتلة اكبر في مجلس النواب، بسبب صعوبة التحديات الحالية.وأضاف التميميفي حديث […]

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