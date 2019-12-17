هبوة ناسفة تستهدف مجمع الكليات في ميسان

2019/12/17 | 07:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، بان انفجارا استهدف بوابة المبنى الرئاسي لجامعة ميسان.وذكر المصدر لـ “تسريبات نيوز”، أن “انفجارا عنيفا بعبوة ناسفة استهدف البوابة الرئيسة للمبنى الرئاسي […]

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