حكومة دبي ترد على الحملة الشرسة لمقاطعة منتجاتها

2019/12/17 | 07:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ر دت حكومة دبي بتوضيحات على الحملة التي استهدفت المنتجات الإماراتية والمصدرة من منطقة جبل علي، وخاصة الموجهة إلى السعودية، ملمحة إلى أن مصدر الحملة دول معادية لأبو ظبي والرياض.وأشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي إلى أن هناك حملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت المنتج […]

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