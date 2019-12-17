2019/12/17 | 07:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين والتي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 مليون دينار.

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