خبير اقتصادي: ارتفاع حجم المديونية العراقية خلال العام المقبل

2019/12/17 | 07:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع الخبير الاقتصادي نبيل جعفر المرسوي، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع حجم مديونية العراق إلى 160 مليار دينار خلال العام المقبل نتيجة العجز في الموازنة.وقال المرسومي في تصريح، أن “العجز […]

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