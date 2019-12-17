أرقام وحقائق مميزة بعد قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا – هدف ٣٦٠

2019/12/17 | 08:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت منذ قليل قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أسفرت عن عدد من المباريات النارية السابقة لأوانها.ونلقي نظرة الآن على مجموعة من الأرقام والحقائق المميزة […]

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