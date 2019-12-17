2019/12/17 | 08:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة إنتاج الطائرات الأمريكية “بوينج”، أنها ستعلق بشكل مؤقت إنتاج طائراتها من طراز “737 ماكس” اعتبارا من كانون ثان/يناير المقبل، وذلك بعد أن تم ربط هذا الطراز بحادثين مميتين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوينج تعلق إنتاج طائرات “737 ماكس” اعتبارا من يناير) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوينج تعلق إنتاج طائرات “737 ماكس” اعتبارا من يناير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).