اكتشاف مشكلة وثغرة في نسخة iOS 13 الجديدة

2019/12/17 | 08:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أشارت تقارير صحفية إلى اكتشاف ثغرات برمجية في النسخة 13 من أنظمة iOS التي أطلقتها آبل مؤخرا.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخة الجديدة من هذا النظام تحوي مشكلات تتعلق بعمل ميزة “حدود الاتصال لوقت الشاشة”، التي يفترض أن تمنح الآباء قدرة على التحكم بجهات الاتصال التي يتواصل معها أبناؤهم عبر الهواتف والأجهزة الذكية.[…]

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