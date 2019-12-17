فوبيا “الأماكن المغلقة” أسبابها وأعراضها وكيفية التعامل معها

2019/12/17 | 08:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / معظمنا لديه خوف من شئ ما لكن البعض قد يكون لديه خوف مرضي من هذا الشيء والذي يعرف بمعنى أصح بالفوبيا! ومن أنواع هذه الفوبيا ما يعرف بـ فوبيا الاماكن المغلقة أو رهاب الاحتجاز Claustrophobia، لكن هل تعرف أعراض هذا الخوف ؟ قد تكون اختبرته من قبل، لذلك من المهم أن تعرف كيف […]

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