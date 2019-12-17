قائد الشرطة كربلاء يأمر بفرض حظر للتجوال على الدراجات النارية

2019/12/17 | 08:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امر قائد شرطة كربلاء العميد الحقوقي صباح سهيل، اليوم الثلاثاء، فرض حظر للتجوال على الدراجات النارية.

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