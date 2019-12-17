محتجون يغلقون حقلا نفطيا جنوبي العراق ويمنعون وصول الموظفين اليه

2019/12/17 | 08:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اغلق محتجون صباح اليوم الثلاثاء، حقل الرميلة الشمالية غربي البصرة بالكامل.وابلغ شهود عيان شفق نيوز، ان المحتجين منعوا الموظفين من الوصول الى الحقل.

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