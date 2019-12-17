فدعم: القانونية النيابية صوتت على 45 مادة من قانون الانتخابات وبقاء 5 خلافية

2019/12/17 | 08:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صوتت اللجنة القانونية في مجلس النــــواب على 45 مادة في مشــــروع قانــــون انتخابــــات مجلــــس النواب.

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