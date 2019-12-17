2019/12/17 | 08:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا انه تم تكليف مدير الجرائم في كربلاء المقدسة العميد صباح المسعودي بمهام قائد شرطة المحافظة خلفا للواء احمد زويني.وًنقل مراسلنا عن مصدر مسؤول قوله ،اليوم الاثنين، انه […]

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