2019/12/17 | 08:30 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع الطرق الرئيسية لبوابات حقول النفط في الرميلة وارطاوي وبئر 22 غرب البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/17 | 08:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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