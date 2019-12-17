اتحاد الكرة يقرر اقامة مباراة اعتزالية لسلام شاكر وعلي رحيمة

2019/12/17 | 08:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم شكره للاعب الدولي علي حسين رحيمة على ما قدمه في مسيرته الكروية بعد اعلانه اعتزال عالم كرة القدم برفقة اللاعب سلام شاكر, عازما على اقامة مباراة اعتزالية لهما تثمينا لتاريخهما الكبير.

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